中評鏡頭：兩岸媒體人探秘高原最美村落

遠處眺望白色藏房，與群山相得益彰（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月9日電（助理記者 馬一鳴）川西高原晴空萬里，在甘孜州鄉城縣，白色的藏式房屋與青山綠水相互映襯，相得益彰。9月7日下午，兩岸媒體人來到鄉城縣，參觀當地特色的白藏房村落。



據悉，“白色藏房”是鄉城“三絕”之一，是鄉城最為重要的一大人文品牌。其藏式建築獨具一格，是鄉城人在長期的生產生活中，積累了豐富的建築實踐經驗，在康藏地區建築基礎上，融合了納西族、漢族等民族建築藝術特點，形成了與康巴高原其它地方乃至整個藏區相比都獨具特色的建築風格和建築體系。



當地導游向兩岸媒體人介紹道，白色藏房屬於土木結構，具有濃鬱的地方特色。藏房墻體是用濕度適宜的普通泥巴通過夯築而成，一般使用年限可達上百年。墻體外側呈內斜狀，內側垂直，房屋整體為室內木柱密架，柱頭越多房子越大。房屋整體為梯形，墻體平整光滑，每年傳召節前一月左右，用一種鄉城山上特有的阿戈土拌水攪成白色土漿，盛於茶壺等器具裡，從墻頭慢慢澆下，直到土墻變白。這不僅使墻體美觀、防雨，更主要的是祈求吉祥、幸福。傳說每澆注一次，就相當於點上一千盞酥油燈，誦一千道平安經。



鄉城藏青藍藥業有限公司的潘文俊是從重慶市來到鄉城縣投資的企業家，他對記者們說：“我是漢族人，來這邊創業，現在我已經融入這裡了，我感到很驕傲，自己身上已經有藏族的味道和感覺了。”他更是表示，自己來到了鄉城就不想走，已經完全愛上這裡了。潘先生告訴記者，他們在鄉城發展民宿時首先考慮的是對白藏房這種非遺文化的保護，他說：“白藏房是一種非常重要的文化資源，我們要考慮的是如何把它保護和傳承下去，讓更多的人住進白藏房，感受藏文化的獨特魅力。”

