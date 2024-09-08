玻利維亞因森林火災宣布進入全國緊急狀態

中評社香港9月8日電／玻利維亞政府7日宣布該國因森林火災嚴重，即日起進入全國緊急狀態。



新華社報導，玻利維亞政府當天舉行新聞發布會宣布了這一決定。玻國防部長埃德蒙多·諾維略在發布會上表示，在全國緊急狀態下，中央政府和地方政府將積極合作以撲滅火災，並將及時為災區民眾和消防人員提供醫療保健和人道主義援助。



官方數據顯示，截至目前，該國已有380萬公頃土地受到火災影響。據當地媒體報導，巴西、智利等國的消防員和減災專家已進入玻利維亞幫助救災。