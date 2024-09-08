柯無法演音樂劇掀退票潮　劇團自嘲：這麼無腦

中評社台北9月8日電／民眾黨主席柯文哲遭收押禁見，確定無法參與全民大劇團音樂劇《倒垃圾》9月14、15日兩場演出，官方臉書隨即公告退票聲明。由於因事發突然，還不清楚詳細金額，不過7日上傳一段影片自嘲：“怎麼會這麼無腦呢？”讓網友大讚劇團應變相當快。



根據《中時新聞網》報導，全民大劇團上傳古裝《大畫昭君～觀落雁》演出片段，只見兩名臣子正在對話：“我跟你說皇上英明，他從肅貪做起，只要查到金流必死無疑”，緊接著表示：“最近桃園鄭太守不是才因為貪污被求刑12年，還在他床頭搜出六百八十七萬銀兩，連保釋金兩千八百萬兩，都在一個時辰內湊齊了。”另一名臣子不免感嘆：“這個鄭太守，本來還有機會問鼎丞相大位”，所指的“鄭太守”就是前桃園市長鄭文燦。



接著兩名臣子一搭一唱：“問鼎大位算什麼，現在最火的應該就是台北柯太守事件”、“台北柯太守在民間聲望很高，他真的有可能去圖利貪污嗎？”提及的“柯太守”，就是涉入京華城弊案遭羈押禁見的柯文哲。接著兩人將話題拉回退票風波：“你們搞藝術的千萬不要跟政治人物搞創作，有個什麼全民大百戲的劇團，邀請柯太守參與演出，這下開天窗了！”接著不忘自嘲：“這個劇團，怎麼會這麼無腦呢？”。



全民大劇團再次呼籲所有人：“台中倒垃圾別再退票了”，引起大批網友留言：“加油，我太愛你們這段了”、“去看戲轉換心情吧！柯太守要大家正常作息、好好生活”、“逆風出這個真的很猛”、“編劇反應好快，不得不佩服”。