柯文哲收押看守所　媒體人爆會客菜秘辛

中評社台北9月8日電／民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，羈押禁見。6日雙手上銬押送至位於土城的台北看守所。柯文哲在看守所度過一夜後，妻子陳佩琪、民眾黨“立委”黃珊珊6日帶著枕頭、涼席，以及《台灣人400年史》給柯文哲，被拒收。民進黨“立委”王世堅送雞鴨便當及起酥蛋糕，被退回。媒體人康仁俊表示，有殼類的、有骨頭的都不能送，怕裡面塞東西。



根據《中時新聞網》報導，康仁俊7日在中天《週末大爆卦》節目中表示，他不知道為什麼政治人物進入看守所，都喜歡看政治類的書籍。是時間比較多，或是比較厚，可以當枕頭。



康仁俊接著表示，進到看守所裡面，看守所在做檢查時，會考慮到一件事，一個東西看起來是完整的， 比如像麵包，長條型的怎麼檢查，送X光也沒用，怕裡面加了藥，怎麼驗？



康仁俊舉例說，陳水扁入獄時，陳致中送花生，要剝殼的不能收。以前曾經發生過，手工藝很厲害，把花生殼剝開，然後把花生拿出來，放安眠藥，又把殼粘回去，所以有殼類的不能送。



康仁俊更指出，有骨頭的也不能送，以前曾發生過雞腿骨頭挖空，裡面塞1000元，也擔心雞骨頭長長尖尖的，會變成武器。會客餐學問很大，蔭豆鼓也不行。以前也發生過裡面放藥，因為炒著黑黑的，很難一顆顆剝開看。