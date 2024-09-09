發展高海拔光伏發電　新能源助力鄉村振興

甘孜州興川光伏實證實驗基地（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月9日電（助理記者 馬一鳴）氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體猛增，對生命系統形成威脅。在這一背景下，世界各國以全球協約的方式減排溫室氣體。2021年，碳達峰碳中和作為我國”十四五＂污染防治攻堅戰的重要目標，被首次寫入經濟和社會發展的五年規劃。9月8日，全國台聯2024年兩岸媒體人四川行活動參訪團來到了位於甘孜州鄉城縣的鄉巴得交界風光基地園區，瞭解鄉城縣光伏開發建設情況。



在甘孜州興川光伏實證實驗基地，兩岸媒體人見到了規模宏大的光伏電板。據瞭解，這裡是全球首個超高海拔光伏實證實驗基地，平均海拔4100米，是以推動光伏、儲能行業發展為目標的國家級實驗平台，也是全國第三個戶外光伏實證基地。該項目填補了中國光伏實證基地在超高海拔、中緯度地區的空白，為超高海拔光伏電站設計、建設、運行提供了有益參考。在實證“光”的同時實證“生態”，養護綠色植被面積高達13650畝。



據悉，國家電投四川甘孜州興川能源投資開發有限公司於2012年正式成立，現更名為甘孜興川能源投資開發有限公司（簡稱“甘孜興川公司”），是國家電投四川公司全資子公司，全面負責甘孜州及周邊區域新能源項目的開發、建設、經營和管理。在集團公司“2035一流”戰略目標及四川公司“一幹多支、五區協同”發展戰略的指引下，甘孜興川公司結合地區資源禀賦、經濟發展需求、生態環境現狀及民族文化特點，以“光伏＋”為抓手，以“清潔能源＋鄉村振興＋生態”為發展理念，總結出“興川1＋N”發展模式，探索落實以新能源為引領，多產業帶動、多能流互補，能源與產業、能源與生態、能源與地區經濟發展相輔相成的發展路徑，致力於建設成為區域一流創新型清潔能源企業。



就“光伏發電如何推動當地鄉村振興”這一問題，甘孜興川公司工程部主管告訴中評社記者，除納稅外，由於當地飲水困難，公司為村民援建了一個飲水工程，另外，由於光伏產業規模大，在整個建設的高峰期雇傭了當地大量的民工，給他們進行培訓，為當地人提供了就業機會。中評社記者還瞭解到，甘孜興川實證光伏項目還結合地方產業發展需求，助力打造鄉城縣正鬥鄉牦牛集群養殖基地，基地的建設將有效助力鄉城縣牦牛產業規模化發展，逐步實現由傳統放牧散養向現代化、標準化養殖轉變，提高產業發展效率和治理。

