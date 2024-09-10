中評鏡頭：兩岸媒體人漫步茨巫田園

兩岸媒體人參訪茨巫（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月10日電（助理記者 馬一鳴）甘孜高原之旅的第三站，兩岸媒體人來到了地處川滇交界處大香格里拉旅遊環線中部的得榮縣。



“得榮”舊稱“得隆”，原為巴塘土司轄地，譯作“峽谷之地”。元代，屬朵思甘宣慰司都元帥府轄。清雍正七年（1729年），屬巴塘宣慰司。截至2021年10月，得榮縣轄4個鎮、6個鄉。得榮縣屬康巴地區，流行康巴文化，是藏族祖先在雪域高原、橫斷山區千百年的社會生產實踐過程中用勞動和智慧創造的光輝燦爛的成果，新形勢下具有現代意義的康巴新文化。



據悉，吉衝村位於得榮縣茨巫鄉政府周邊，距縣城42公里。中評社記者瞭解到，兩岸媒體人此次所參訪的茨巫·牧栖半山別院是依托得榮縣“藍色山谷”景區打造，在吉衝村發展民宿綜合體，通過集體產業資金注入和群眾投工投勞等形式，發展集住宿、餐飲、觀光、體驗為一體的鄉村農牧生活的田園綜合體項目。增加群眾的集體收入。圍繞茨巫鄉步油道種植200多畝中藥材，以群眾入股到聯合合作社發展種植中藥材產業，強化質量優先意識，提高中藥材中藥材生產規範化、規模化、產業化水平。



茨巫之美，在如詩如畫的田園畫卷。綠油油的田野與連綿起伏的青山、錯落有致的白藏房與縱橫交錯的田園綠道交相輝映，在依山傍水間勾勒出一幅如詩如畫的美麗鄉村畫卷。茨巫之美，也在翩翩起舞的弦子神韵。代代傳承不息的弦子舞，就像高原上跳動的音符，在甩動如雲長袖和歌聲琴音的變換中，唱響民族團結的時代旋律……在茨巫，春可看繁花、夏可踏清涼、秋可觀彩林、冬可賞雪景。



而牧栖半山別院民宿，則是一步一景，田園風光無限好，來往茨巫旅行的遊客可選擇這裡居住，白天能觀賞到茨巫的美景，夜晚也能透過天窗與星空共眠。來到這裡參觀的兩岸媒體人紛紛表示一定要再來一次，住在這裡，夜枕繁星入夢，擁抱平淡且治愈的慢生活。



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

