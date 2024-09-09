成都市授牌首批市級“新僑創新創業基地”

活動現場。成都市僑聯供圖（圖源：中國僑網） 中評社北京9月9日電／據中國僑網報導，5日，“創業中華·僑智鏈企”——成都首批市級“新僑創新創業基地”授牌暨海歸新僑政企面對面活動舉行。成都市僑聯黨組書記、主席龐文中，成都市雙流區委常委、統戰部部長楊蓮，電子科技大學黨委統戰部部長楊敏蒞臨現場出席活動。來自成都市各區（市）縣僑聯、在蓉高校僑聯的相關負責人和僑界企業家共80餘人參加活動。



龐文中致辭表示，成都正深耕創新土壤，打造服務戰略大後方建設的創新策源地，必將成為一座培育具有市場活力的創新型企業、成就天下英才的夢想之城。希望大家弘揚嘉庚精神，繼續做改革的先行者、貢獻者、排頭兵，在推進科技創新和科技成果轉化上同時發力，在加快發展新質生產力的道路上盡顯風采、再立新功。



成都市僑聯現場發布了“僑智鏈企”行動計劃。該計劃堅持以需求為導向、以企業為主體、以市場為邏輯，旨在團結引領海歸新僑高層次人才，充分發揮僑智在科技創新、產業升級中的關鍵作用，通過匯編企業需求清單、構建僑智資源庫、搭建對接平台、配置顧問單位、完善政策機制等一系列舉措，常態化挖掘並推動高質量僑智項目、僑智成果與需求企業有效對接和產業轉化，努力踐行科技創新推動引領產業創新、產業創新推動科技創新價值實現的路徑探索，從而激發全市僑界科技人才創新創造活力，推動僑界科技成果向現實生產力轉化，助力增強成都作為西部創新高地的吸引力和競爭力。為了進一步提升服務質量和水平，成都市僑聯特別聘請了中國工商銀行成都分行、華創證券有限責任公司、成都硬科技企業聯盟作為特聘顧問單位。

