四川邛崍港澳台僑中秋聯誼活動成功舉辦

活動現場。四川省邛崍市政府僑台辦供圖（圖源：中國僑網） 中評社北京9月9日電／據中國僑網報導，近日，由四川省邛崍市委統戰部、邛崍市政府僑台辦、邛崍市僑聯主辦的“承傳統·敘鄉情”（第一期）之“同賞中秋月·共抒家國情”——邛崍市港澳台僑中秋聯誼活動在邛崍市舉行。邛崍市僑聯主席王利、副主席餘麒，邛崍市政府僑台辦有關負責人，在邛香港同胞、台胞台屬、歸僑僑眷、外籍華人等20餘人齊聚一堂，共嘗中秋月餅，共敘友情鄉情，共抒家國情懷。



活動現場，特邀嘉賓王家榮由中秋月圓、家人團圓的美好生活追求引入。王家榮表示，中秋節是中國的傳統節日，是中華民族寶貴的文化遺產，具有悠久的歷史和豐富的文化內涵。它的來歷、習俗和傳說都充滿了詩意和浪漫色彩，“嫦娥奔月”“吳剛伐桂”“玉兔搗藥”等傳說故事不僅增添了中秋節的神秘色彩，也反映了古人對月亮的美好想象、對家庭的深厚情感以及對美好生活的追求。



邛崍市僑聯主席王利介紹了邛崍基本市情、港澳台僑近期工作情況，鼓勵大家擔負起外聯窗口的作用，發揮好與海外聯繫緊密的優勢，積極為邛崍經貿、科教、文旅等牽線搭橋、出謀劃策，共同推進邛崍高質量發展。



中秋節不僅是家人團聚的日子，也是中華民族傳統文化的重要組成部分，它承載了中華民族所珍視的團圓、和諧和感恩等價值觀。此次活動，讓大家進一步瞭解中秋節的來歷、習俗和美麗傳說。參與者紛紛表示，要大力傳承和弘揚中華優秀傳統文化，當好牽線員，做好海內外聯通橋梁，積極宣傳邛崍、推介邛崍、傳播邛崍好聲音，努力為邛崍的發展貢獻自己的力量。