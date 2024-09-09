美國公民參與示威　遭以軍射殺掀爭議

圖：以軍連日來在約旦河西岸地區狂轟濫炸。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京9月9日電／據大公報報導，當地時間6日，一名擁有美國和土耳其雙重國籍的26歲女子埃吉在約旦河西岸的示威活動中，遭以色列狙擊手一槍爆頭身亡。土耳其總統埃爾多安譴責事件，並表示將努力結束以色列的占領和種族滅絕政策。美國國務卿布林肯稱對事件“深感遺憾”，但僅表示“必要時”將採取行動。美國民主黨籍聯邦參議員範霍倫稱，過去11個月已有3名美國公民在約旦河西岸被以軍殺害，但“拜登政府沒有為他們尋求正義和問責”。



這位名叫埃吉的女子遭槍擊時正在約旦河西岸納布盧斯附近的貝塔參加示威活動，抗議以色列在約旦河西岸不斷擴張非法定居點，並對巴勒斯坦人實施暴力。以軍向示威者發射實彈、催淚瓦斯等。埃吉中彈後被緊急送往醫院，但最終不治身亡。



這是近年來以色列軍隊對美國公民在以西岸的第三起高調殺害事件，包括2022年5月半島電視台記者阿克勒在難民營報導與武裝分子的槍戰時，被以色列軍隊擊斃。



“以軍子彈不區分國籍婦孺”



以軍發表聲明稱，當天一名男性“暴力活動煽動者”向以軍士兵丟擲石塊，以軍開槍回擊，又稱正在調查一名女性外籍人士“因（軍方）開槍而喪命的事件細節”。



巴勒斯坦官員稱，26歲的埃吉是來自華盛頓州西雅圖的活動人士，擁有美國與土耳其雙重國籍。埃吉今年剛從西雅圖的華盛頓大學畢業，早前亦有參與美國大學聲援巴勒斯坦的反戰示威。校長考斯發表聲明稱，埃吉的死訊令人“非常難過”，又說埃吉對其他學生有“正面影響力”。



納布盧斯省長道格拉斯透露，埃吉的屍檢結果顯示，她是被以軍狙擊手槍擊爆頭殺害的。道格拉斯表示，以軍的子彈不區分兒童還是婦女，巴勒斯坦人或任何國籍。



埃吉的家人呼籲拜登政府對事件進行獨立調查。美國國家安全事務委員會發言人薩維特表示，他們對一名美國公民在約旦河西岸死亡一事深感不安，並呼籲以色列政府提供更多信息，就此事展開調查。

