烏軍F－16墜毀　疑部署太倉促

圖：俄軍6日空襲烏克蘭利沃夫附近，有倉庫起火爆炸。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京9月9日電／﻿據大公報綜合《華爾街日報》、路透社報導：烏克蘭一架F－16戰機8月26日墜毀，機師梅斯喪生。這起致命事故引發美國與西方國家官員對於匆忙訓練機師，以及F－16運抵烏克蘭僅幾周後就投入戰鬥的質疑。



美國官員表示，烏方尚未確定墜機的原因。此前各種猜測包括機師操作失誤、機械故障以及被友軍“愛國者”防空導彈系統擊中等。



美媒指出，駕駛戰機參戰是一項危險而複雜的任務，連一些最優秀的美軍機師都曾駕駛F－16出過事故。西方國家的機師即使在完成培訓之後，通常也會跟所屬單位一起飛行數月，並且參加演習，然後才嘗試在戰區執行複雜任務，而烏軍機師則迅速從訓練課堂走上戰場。



西方第一批援烏的6架F－16戰機8月初才運抵烏克蘭，約3周後就投入作戰。當F－16抵達時，烏克蘭正面臨俄軍越來越多的導彈和自殺式無人機攻勢。



在烏克蘭總統澤連斯基疾呼西方放寬限制，讓烏軍使用遠程武器深入打擊俄境內之際，美國防長奧斯汀6日語帶審慎表示，沒有任何一種單一手段能決定這場戰爭的勝敗。



奧斯汀稱，烏克蘭自己就有能深入打擊俄境內目標的無人機等手段。他指出，美國將向烏克蘭提供2.5億美元新軍事援助。