共和黨前副總統切尼倒戈撐哈里斯

圖：美國共和黨籍前副總統切尼和女兒莉茲。\美聯社（圖源：大公報） 中評社北京9月9日電／據大公報綜合路透社、美聯社報導：美國共和黨籍前副總統切尼6日表示，他將在11月5日的大選投票中支持民主黨總統候選人哈里斯，而非本黨候選人特朗普。他的女兒、前眾議院共和黨會議主席莉茲.切尼4日已經表態，會投票支持哈里斯。



切尼發表聲明稱，在美國248年的歷史中，從來沒有人比特朗普對我們的國家構成更大威脅。“作為公民，我們每個人都有責任將國家置於黨派之上，以捍衛憲法，這就是為什麼我將投票支持副總統哈里斯。”



哈里斯競選總幹事迪隆表示，哈里斯對於得到切尼的支持感到榮幸，並對他把國家置於政黨之上的勇氣致上最深敬意。



特朗普則在社媒發文，抨擊切尼一家是“無關緊要的RINO”。RINO指的是“名義上的共和黨人”（Republicans in Name Only），特朗普以此形容不忠於他的黨內人士。



莉茲.切尼不僅支持彈劾特朗普，還擔任眾議院“106國會暴亂特別調查委員會”副主席一職。2022年8月，莉茲.切尼在懷俄明州選區黨內初選輸給特朗普支持的政治新人哈格曼。



根據6日公布的一封聯名信，90多名美國企業高層表態支持哈里斯，包括百事公司、福特汽車與雅虎的前CEO等。