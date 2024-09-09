波音飛船空載返地球　“星際客機”前景成疑

圖：波音公司和NASA的團隊對“星際客機”進行檢查。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京9月9日電／據大公報報導，美國波音公司的“星際客機”（Starliner）太空飛船於當地時間9月6日晚返回地球，並於7日凌晨在美國新墨西哥州著陸。“星際客機”的首次載人飛行問題頻出，導致執行任務的兩名美國太空人這次無法跟隨飛船返回地球，最快明年二月改乘SpaceX的“龍”飛船才能返回地球。美媒分析認為，波音首次載人試飛任務表現失准，可能會影響美國太空總署（NASA）對其的安全認證，但該項目未來前景成疑。



美國當地時間6日18時04分左右，“星際客機”飛船脫離國際空間站（ISS），以不載人的情況下啟程返回地球。NASA直播畫面顯示，經過5個多小時的飛行後，當地時間7日0時01分左右，“星際客機”在新墨西哥州白沙太空港降落。成功著陸後，NASA和波音將對該飛船的推進器進行徹底檢查。



“星際客機”本次任務一波多折。原定5月進行的任務因為故障兩次推遲，直至6月5日，“星際客機”才搭載美國太空人威爾莫爾和威廉姆斯升空，6月6日抵達國際空間站。這是“星際客機”首次載人試飛，原計劃在空間站進行8天的任務，於6月14日啟程返回地球，但飛船在升空時出現了推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航日期一再推遲。出於安全考慮，NASA在8月24日最終決定，讓 該飛船不載人返回。



“星際客機”返回地球後，威爾莫爾和威廉姆斯將在國際空間站停留至明年二月，屆時搭乘SpaceX的“龍”飛船返回，這意味著兩人要在太空停留8個月。根據NASA計劃，SpaceX的“龍”飛船最快會在9月24日發射，只搭載兩名太空人，以便返程時騰出座位給“星際客機”的太空人。



“星際客機”返程時，威廉姆斯通過無線電向NASA表示，“我們會支持你們，你們會做到的”，“把它（“星際客機”）帶回地球，祝你好運。”



或須再次進行試飛



“星際客機”首次載人試飛任務對波音公司意義重大，但飛船最後未能將兩名太空人成功帶回地球，這對波音來說是一個重大打擊。NASA原計劃在此次載人試飛任務結束後，對波音執行常規商業載人航天任務和定期運送太空人往返空間站，進行最後認證。由於“星際客機”問題頻出，NASA可能要求波音在獲得最後認證之前，再進行一次試飛。

