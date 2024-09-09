“碼”的奧秘　數字創新

圖：新大陸科技集團已完成二維碼芯片專利全面布局。圖為相關產品。（圖源：大公報） 中評社北京9月9日電／據大公報報導，在當今數字化浪潮中，“碼”已經成為企業產品身份識別的標配，不僅為消費者帶來便捷的一碼通行體驗，更在防偽追溯、品牌保護等方面發揮著重要作用。隨著福建新大陸科技集團等企業在二維碼識讀技術上的突破，“碼”背後的奧秘逐漸被揭開，引領著一場產業革命。



二維碼，這種看似簡單的黑白圖案，實際上是一種信息密度高、易於識別的數字身份標識技術。從最初的條形碼到現在的二維碼，每一次進化都帶來了產業的巨大變革。新大陸科技集團，作為內地二維碼識讀技術的領航者，研製出全球首顆二維碼解碼芯片，這不僅是技術的突破，更是對國產自主可控的追求。2018年，全國首個“數字公民”試點落地福州。同年，新大陸發布全球首顆數字公民安全解碼芯片，實現“為物賦碼”向“為人賦碼”的提升。



隨著“數字中國”的建設，“數字公民”概念的提出，二維碼技術在身份認證、數字支付等領域的應用日益深入。新大陸科技集團在二維碼識讀技術上的創新不斷深入，從識讀算法的突破到自研芯片的研發，每一步都體現了企業對科技創新的堅持與追求。這種創新精神，不僅為企業自身帶來了發展的動力，也推動了整個行業的技術進步。



“碼”的奧秘，不僅在於其為企業和消費者帶來的便捷與安全，更在於其背後所代表的數字化轉型與創新精神。隨著技術的不斷進步和應用的不斷擴展，“碼”將在未來的數字世界中扮演更加重要的角色，成為推動社會進步的關鍵力量。