香港金融創新　助力非洲升級支付系統

（圖源：新華社） 中評社北京9月8日電／據大公報報導，2024年中非合作論壇峰會釋放出諸多中非合作利好消息，關於香港在其中的優勢和機遇，中國社科院金融所博士後研究員郭寒冰接受大公報訪問時表示，在峰會背景下，香港的角色正逐漸從傳統的貿易和金融中介轉變為一個創新的合作夥伴，為非洲的發展注入新的活力。



郭寒冰認為，香港在中非合作論壇中的作用是多維度的，不僅能夠為非洲的發展提供實質性的支持，也能夠在這個過程中為自身尋找到新的增長點。比如，香港的金融市場深度和流動性，使其成為非洲大型基礎設施項目的理想融資平台。同時，香港的金融機構能夠為非洲國家和企業提供多元化的金融服務，包括銀行貸款、債券發行和風險投資，這些都是推動非洲經濟發展的關鍵因素。



“在金融科技領域，香港的創新能力可以幫助非洲國家改善支付系統，增強金融服務的普及率和效率。”郭寒冰舉例稱，比如通過移動支付和區塊鏈技術，可以為非洲的小微企業和個體戶提供更便捷的金融服務。



郭寒冰表示，在“一帶一路”倡議下，香港的企業和金融機構還可通過公私合營模式，參與到非洲的交通、能源和信息通信技術等關鍵領域的建設中，這不僅能夠促進非洲的現代化進程，也能夠為香港的企業和投資者帶來新的增長點。