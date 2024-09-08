中國首次進口非洲羊肉產品

中評社香港9月8日電／一批產自非洲馬達加斯加的冷凍羊肉8日運抵湖南紅星進口肉類指定查驗場，這批貨物共50件、900餘公斤。這是去年馬達加斯加羊肉獲得輸華准入後的首批進口產品，也是中國首次從非洲進口羊肉產品，標誌著非洲肉類產品輸華取得階段性顯著成果。



據瞭解，此次進口的羊肉從馬達加斯加空運至廣州白雲機場後，由汽車運輸至湖南紅星進口肉類指定查驗場，全程約36小時。後續計劃經水運由城陵磯口岸進口。



新華社報導，進口商長沙老農民農副產品有限公司負責人說，馬達加斯加的羊肉將進入湖南省內外多家餐飲、商超等平台銷售，給國內消費者帶來更多優質肉類選擇。



長沙海關食安處處長黃才新介紹，羊肉的加工生產商中馬牧業（馬達加斯加）有限公司，為湖南企業袁氏種業高科技有限公司在當地投資建設，該公司也是湖南對非出口雜交稻種的主要企業之一。從雜交稻種出口到羊肉進口，實現了湘非優質產品的“雙向奔赴”。



袁氏種業高科技有限公司董事長袁定安告訴記者，馬達加斯加的羊肉肉質鮮美，在國內市場上具有品質和價格雙重優勢。目前，中馬牧業（馬達加斯加）有限公司已在當地初步建立了活羊育肥、屠宰加工、出口的全產業鏈，預計3至5年內可實現每年對華出口羊肉2萬噸。



在去年的第三屆中非經貿博覽會期間，中國與馬達加斯加簽署協議，准許馬達加斯加羊肉輸華。長沙海關組建專項工作組，多次遠程視頻連線馬達加斯加羊肉加工企業，指導改進質量與衛生安全管理體系，辦理進口食品境外生產企業註冊申請。今年9月初，中馬牧業（馬達加斯加）有限公司完成對華註冊，獲得輸華資質。



在海關總署指導下，長沙海關還先後參與完成24項非洲輸華食品准入評估任務，其中肯尼亞野生水產品、坦桑尼亞野生水產品和幾內亞比紹腰果已實現准入，盧旺達幹辣椒、肯尼亞鯷魚幹、馬達加斯加羊肉相繼在湖南實現全國首次進口。