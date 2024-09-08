巴以衝突持續11個月　以軍未停止進攻加沙

中評社北京9月8日電／據央視新聞：去年10月7日，新一輪巴以大規模衝突爆發；到本月7日，本輪巴以衝突已經持續11個月。7日當天，以軍繼續對加沙地帶多地發動襲擊，造成數十人死亡。巴勒斯坦武裝組織稱，在加沙地帶多地與以軍交火，攻擊以軍坦克和車輛。



據加沙地帶衛生部門7日稱，加沙地帶北部傑巴利耶難民營一所學校及加沙城郊區一所學校分別遭遇以軍襲擊，造成多人死傷。以軍稱其攻擊的是巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）設在學校內的指揮控制中心。



此外，據巴勒斯坦媒體7日報導，當天有2名巴勒斯坦人分別在加沙地帶中部努賽賴特難民營和南部城市拉法遭以軍槍擊死亡。以軍當天還空襲了努賽賴特難民營附近地區，造成至少8人死亡，其中包括3名兒童。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）下屬武裝派別7日稱，在加沙城以及加沙地帶中部和南部多地與以軍交火。巴勒斯坦武裝人員稱，其使用反坦克火箭彈和迫擊炮攻擊以軍坦克及其他軍用車輛。



與此同時，加沙地帶脊髓灰質炎疫苗接種行動仍在持續，以色列與哈馬斯分階段在部分地區實施臨時停火以推動接種。聯合國官員稱，目前加沙地帶超過一半需接種疫苗的兒童已經完成第一輪接種。8日，疫苗接種行動將在加沙地帶北部展開。

