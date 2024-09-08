以軍襲擊致3名黎醫護死亡　黎真主黨發起報復

中評社北京9月8日電／據央視新聞：當地時間9月7日，黎巴嫩衛生部表示，以色列軍方當天對黎巴嫩南部城鎮法倫的襲擊導致3名醫護人員死亡，2人受傷，這是以軍在12小時內第二次襲擊黎方應急隊伍。



據黎衛生部通報，上述遇襲人員隸屬黎巴嫩民防總局，事發時正在法倫滅火，火災由以軍近期空襲引發。通報特別指出，以軍7日擊中了一輛消防車。



通報強調，這是以方對黎巴嫩國家機構下屬隊伍的“公然襲擊”。迄今為止，以色列的侵犯導致20多名醫護人員死亡，另有90多名醫護人員受傷。



黎衛生部還披露，已有2家醫院和21個醫療中心成為以軍襲擊目標，32輛消防車及救護車“停止服務或部分受損”，黎方敦促以方停止“反復蓄意針對醫療工作者和平民”的襲擊。



黎巴嫩總理納吉布·米卡提7日譴責以軍襲擊違反國際法，宣布9日將與多國駐黎巴嫩大使和國際組織代表召開緊急會議，商討如何解決當前持續的黎以緊張局勢。



以色列國防軍7日通報，當天早些時候，以軍打擊了“阿邁勒恐怖組織的恐怖分子”。以軍聲稱，這一組織在黎巴嫩真主黨位於黎南部法倫地區的軍事設施中活動。



以方所說“阿邁勒恐怖組織”指的是黎巴嫩阿邁勒運動。這一什葉派組織是黎巴嫩真主黨的政治盟友。



黎巴嫩真主黨8日發表聲明說，這一組織當天凌晨對以色列北部一個軍事總部發射多枚“法拉克”火箭彈，造成人員傷亡，這是對法倫襲擊的回應。不過，聲明沒有說明人員傷亡細節。



自本輪巴以衝突去年10月爆發以來，黎巴嫩真主黨通過頻繁襲擊以色列目標的方式來聲援巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），以軍則回以空襲和炮擊。據法新社統計，去年10月以來，黎以邊境交火已導致黎方614人死亡，其中包括138名平民；以色列方面則有至少24名士兵和26名平民死亡。