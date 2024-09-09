埃塞前總理談埃中合作如何助力埃塞發展

8月30日，埃塞俄比亞前總理海爾馬里亞姆在首都亞的斯亞貝巴接受新華社記者採訪。（圖源：新華社） 中評社北京9月8日電／據新華社報導，“中國是我們的朋友。中國政府和人民為非洲提供了許多重要機遇，雙方互利共贏。”埃塞俄比亞前總理海爾馬里亞姆日前在接受新華社記者採訪時說。



過去十年，埃塞工業園區快速發展，工業化進程取得長足進步。海爾馬里亞姆回憶說，15年前埃塞國內還沒有工業園概念，當他提出希望加快發展埃塞製造業時，中方告訴他，“想要吸引鳥兒進來，先要築巢”。海爾馬里亞姆說，這個比喻非常形象，令他印象深刻，埃塞隨後學習借鑒中國經驗，成功將工業園區的理念本土化，通過吸引全球投資者來推動本國經濟發展。



海爾馬里亞姆說，埃塞與中國關係經受住時間考驗，持續向前發展，是成功合作的典範，對兩國乃至全球南方都將產生積極影響。



海爾馬里亞姆表示，兩國歷史淵源深厚，相互尊重，有著發展振興的共同願望。“中華文明與我們的文明在許多方面有相似之處”，埃塞和中國都在思考如何推動兩大古老文明進一步發展。



海爾馬里亞姆說，近年來，埃中關係發展達到新高度。埃塞俄比亞與其他志同道合的國家一起加入金磚合作機制，顯示出全球南方重要性日益增長。2023年10月，兩國宣布雙邊關係提升為全天候戰略夥伴關係。埃塞俄比亞總理阿比出席了2024年中非合作論壇北京峰會。



海爾馬里亞姆認為，從基礎設施建設到人才培養，從工業園區發展到經貿投資，埃塞與中國合作對埃塞經濟社會發展起到積極作用。



“任何國家要想實現經濟社會快速發展，基礎設施建設須先行到位。中國已經擁有成熟的基礎設施，埃塞仍在推進基礎設施建設，在這方面還處於初步階段，而中國企業將幫助我們改變現狀。”工程師出身的海爾馬里亞姆說。



海爾馬里亞姆對埃中合作的亞吉鐵路項目格外關注。這條鐵路全長752公里，是非洲首條跨國電氣化鐵路，連通埃塞首都亞的斯亞貝巴和鄰國吉布提首都吉布提市的港口，是落實共建“一帶一路”倡議和中非合作論壇約翰內斯堡峰會“十大合作計劃”的成果。這條鐵路也被稱作埃塞的“運輸生命線”，大量化肥、小麥、鋼材等由此進入該國，咖啡、芝麻、服裝等埃塞產品則借助這條通道出口。

