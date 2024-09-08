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朝鮮連續第5天對韓國空飄垃圾氣球
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2024-09-08 16:29:44
中評社香港9月8日電／韓國聯合參謀本部表示，朝鮮今早9時左右，再次對韓國投放垃圾氣球，是朝鮮連續第5天對韓國空飄垃圾氣球。
據香港電台報導，韓國軍方表示，朝鮮昨晚亦投放了約200個垃圾氣球，當中50多個落入首爾和京畿北部地區，載有廢紙、膠樽等物品，不含危害物質。當局提醒民眾發現氣球時切勿接觸，並立即舉報。
朝鮮今年5月起，已向韓國投放16次、近5000個垃圾氣球，抗議韓國團體向朝鮮散發反朝傳單。
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