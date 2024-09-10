兩岸媒體人遊文化長廊　感受得榮深厚底蘊

得榮縣民族團結文化墻（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月10日電（助理記者 馬一鳴）9月8日下午，兩岸媒體人來到得榮縣民族團結文化墻參觀游覽。據瞭解，得榮縣文化長廊是青羊區對口幫扶項目，以弘揚偉大建黨精神、紅軍長征精神和鑄牢中華民族共同體意識為主線，由紅色記憶、得榮風情、鑄牢中華民族共同體意識、主雕塑、產業展望五個部分組成，反映得榮深厚文化底蘊、特色人文風貌以及紅2軍團長征經過得榮留下許多彌足珍貴的紅色遺跡和感人至深的紅色故事。



得榮縣東漢時為白狼夷地，唐屬吐蕃，明屬奪甘行都指揮使司，清雍正七年屬巴塘宣扶使司。清宣統三年（1911年）二月，改土歸流，置得榮設治委員。1913年，屬邊西道，1914年，屬川邊特別行政區。1928年屬西康建省委員會，1939年，西康省正式成立，屬西康省第五行政督察區。建國後（1950年），屬西康藏族自治區。1951年7月24日，在巴塘縣召開得榮縣的各界代表會議，成立得榮縣第一屆人民政府。



中評社記者瞭解到，文化長廊通過文旅融合的形式，是得榮對外宣傳和推廣的重要窗口，同時也是群眾教育方式的有效創新，使群眾教育生活化、景觀化，融入群眾的日常生活，集觀賞、教育、休閑、打卡等功能為一體，點亮了網紅新坐標。



滔滔江水奔流向前，兩岸媒體人行走在旁邊的步道上，可以清晰的看到文化長廊上的畫面，感受獨屬於得榮這片土地的文化底蘊。據隨行導游介紹，文化長廊前的水流最終會流入金沙江，“金沙水拍雲崖暖”，紅軍長征的精神讓人無比敬佩。中評社記者注意到，隨行的台灣記者在墻體對面駐足，並敬軍禮與民族團結文化墻進行合影留念。



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

