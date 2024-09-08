新華社文章：今日男足，不能只剩“擺爛”

中評社香港9月8日電／新華社今天發表文章，題為“今日男足，不能只剩‘擺爛’”。文章如下。



幾天前的0:7，擊穿了廣大球迷對國足底線的認知。



毋庸置疑，客戰當今世界強隊日本，國足大比分失利也在意料之中。但創出隊史最大比分確實令人驚詫，更令人詫異的是球員崩潰的比賽狀態——低級失誤不斷，沒有戰術，沒有配合，沒有拼搶，連身體對抗都沒有……難怪網上批評之聲四起，“毫無血性”成為觀眾的眾口一詞。



輸球可以接受，但“擺爛”不能接受。兩天後，男足將主場迎戰又一支亞洲勁旅沙特隊，廣大球迷的這一心理底線不容再遭破防。



0:7之後，球員信心、球隊團結、教練權威等等，恐怕都在動搖。但越是至暗時刻，越要目標一致，知恥而後勇，在絕境中反擊。正如足協兩位負責人7日勉勵國足所說，要打出良好的精神面貌，打出血性。也正如隊員所說，必須向前看，打沙特就一個字“幹”。這應該成為當下整個團隊的共識。



始終與國足不離不棄的中國球迷，是激情的也是通情的。面對即將打響的大連之戰，也鮮有人說不能輸球。但他們無不希望男足至少要踢出中國隊的精氣神，踢出自身現有的水平和應有的樣子，而不是一旦大比分落後，就現場崩潰、潰不成軍。甚至有網民說，如果每場都能踢出0：1對韓國那場比賽的樣子，18強賽國足就算不虛此行。



競技場上，比金牌更重要的是精神。勝利者的榮耀固然令人起敬，而拼盡全力的失利者同樣受人尊敬。為國而戰，為榮譽而戰，將士們是否士氣高漲、鬥志高昂，億萬群眾的眼睛是雪亮的。