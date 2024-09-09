東莞台博會圓滿收官 展購成果再創佳績

東莞台博會現場（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月9日電（記者 盧哲）2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（簡稱“東莞台博會”）9月8日圓滿閉幕。本屆展會規模再創新高、成果再創佳績，約42.3萬人次線上線下參會，超6000名採購商進場採購，達成採購意向36.1億元，連續15屆東莞台博會累計促成合作意向408.6億元。東莞台博會已發展為具有兩岸影響力的重要展會。



本屆展會由國務院台辦經濟局、廣東省台辦、東莞市政府、全國台企聯共同主辦，為期4天，旨在深入貫徹黨的二十屆三中全會精神，落實《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（簡稱“《東莞兩岸方案》”），協助廣大台胞台企融入新發展格局，把握粵港澳大灣區發展機遇，積極拓展內銷市場，加快企業轉型升級。同時，充分發揮台商台企所長，助力“百千萬工程”，共同推動我市高質量發展。本屆展會聚焦產業、市場、家園三大主題，發揮集聚和聯動效應，吸引世界500強、行業龍頭台企亮相交流、投資合作，帶動產業鏈上下游企業參展觀展，助力更多台胞台青來莞發展，持續提升莞台交流合作的領域層次。本屆展會得到了參展商和採購商的廣泛好評，不少參展商獲得訂單並簽訂新經銷商，數十家島內企業反映本次展會成效良好，明年將會繼續參展。



本屆展會面積達3.6萬平方米，設有人工智能與半導體館、“台青築夢進莞來”館等特色展館，香港館、澳門館擴大增容，台灣地區22個縣市全部參展，64個省、市及東莞鎮街設形象館，共652家參展企業設2040個展位。



據主辦方介紹，本屆展會具有幾個特點：展會朋友圈更大。展會聚焦科技創新和先進製造，堅持辦好電子專業展，吸引多家上市龍頭及重量級台資企業參展，包括台灣正崴、英業達、友達數位、達明機器人、鼎捷軟件、驊國科技、艾訊科技、艾美特等，落實《東莞兩岸方案》部署，將東莞台博會打造成為具有兩岸影響力的台資企業產品展銷平台。兩岸企業家峰會、台灣區電機電子工業同業公會等5個台灣重要工商團體，以及來自馬來西亞、菲律賓、越南、柬埔寨的台商代表等共365名嘉賓參訪交流，走訪考察莞台高新產業園等地，深入瞭解東莞的營商環境和經濟發展情況，多名首次來莞的島內台商點贊東莞營商環境，表達來莞投資興業的強烈意願。