與群眾面對面　與民意零距離

9月5日，廣西壯族自治區陽朔縣白沙鎮遇龍村召開“橋頭會”，白沙鎮紀委書記張毅（右五）正在跟村民宣講相關政策。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京9月9日電／據中央紀委國家監委網站，“村民代表都來了嗎？有什麼訴求可以一個一個講。”



9月5日17時左右，廣西壯族自治區陽朔縣白沙鎮遇龍村“橋頭會”上，村黨總支書記封志偉提高了嗓門。



“生態補償金年初就說要給，拖到現在了。”“可以遲一些發，但是到底什麼時間得讓我們心裡有個底。”……沿著石階而坐的村民們，你一言我一語表達著訴求。



“鎮裡剛給消息，9月下旬能兌付，今天到場的人要回去和鄰里講清楚。”坐在群眾中間的白沙鎮紀委書記張毅解答道，“這次還是按人頭髮放，需要核對每戶人口情況，我幫著大家一起看。”



記者從村民處瞭解到，張毅是遇龍村“橋頭會”的“常客”，此前生態補償金遲遲沒有發放，他跑前跑後幫助協調了很多事情。



“今天聽說有‘橋頭會’，我們特意來看看。”村民們說。



遇龍河貫穿白沙鎮全境，河上橫跨三座古石橋，村民習慣結束一天的勞作後在橋旁圍坐，納涼憩息。後來各村就地取材，將各個橋頭演變成村裡大事小情商量討論的場所，稱之為“橋頭會”，這也成為當地紀檢監察機關收集、解決群眾急難愁盼問題的重要平台。



“韋小翠戶1人，何玉生戶3人……”隨著封志偉的唱賬，張毅一邊仔細聽著，一邊核對每戶人口是否有變動。

