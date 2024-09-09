深入糾治形式主義　推動基層減負取得實效

雲南省彌勒市紀委監委聚焦考核評估名目繁多、文山會海、過度留痕等問題，持續加強監督檢查，為基層幹部減負鬆綁。圖為該市紀檢監察幹部在市政務服務中心瞭解有關情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京9月9日電／據中央紀委國家監委網站，二十屆中央紀委三次全會強調，緊盯加重基層負擔現象，持續糾治文山會海、督查檢查調研扎堆、工作過度留痕、任務層層加碼、“指尖上的形式主義”等問題。雲南省各級紀檢監察機關緊盯幹部群眾反映強烈的加重基層負擔突出問題，深入一線監督檢查，分類別、分階段糾治形式主義、官僚主義，嚴肅查處典型問題，釐清權責邊界，理順職責關係，切實把基層從形式主義、官僚主義的束縛中解脫出來，引導黨員幹部轉作風提效能。



“責令你局進一步糾治工作中的不作為、慢作為、亂作為亂象，堅決防止在實施項目過程中出現程序不規範、項目結算無依據等問題……”近日，雲南省滄源佤族自治縣紀委監委向該縣住房和城鄉建設局發出紀律檢查建議書。



此前，在調查核實該局某幹部涉嫌違規將項目直接委托給無資質的企業施工、無理由無依據違法向企業支付資金問題過程中，滄源縣紀委監委發現該縣某水景公園項目因規劃不足、盲目開發，造成爛尾工程。



“我們從切實履行管黨治黨主體責任、深入排查管理漏洞抓實整改、推動建立健全體制機制等方面提出3條建議。”滄源縣紀委監委有關負責同志說，該縣紀委監委圍繞日常監督、審查調查等工作中發現的形式主義、官僚主義問題，堅持標本兼治，分析查找共性問題、突出問題，通過下發紀檢監察建議、工作提醒函等方式，推動相關部門完善制度、堵塞漏洞。在此基礎上，該縣把糾治形式主義為基層減負納入巡察監督重要內容，認真梳理十四屆縣委巡察發現的形式主義、官僚主義典型問題，按照“政績觀錯位”“文山會海”等表現形式，分門別類制定問題清單，督促相關責任單位舉一反三抓好整改落實。



今年以來，雲南省各級紀檢監察機關聚焦“小馬拉大車”、執行政策“一刀切”等形式主義典型表現，“清單化”跟進監督，緊盯減負各項規定執行情況，對加重基層負擔的問題及時督促整改，對違規違紀行為嚴肅處理，深化標本兼治，推動基層減負取得實效。

