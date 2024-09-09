何立峰：為外商投資營造更好的營商環境

中評社北京9月9日電／據新華社報導，第二十四屆中國國際投資貿易洽談會8日在廈門開幕，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席開幕式並致辭。



何立峰指出，在習近平主席的親自關心指導下，投洽會作為以雙向投資促進開放合作的重要平台，國際化、專業化、品牌化不斷提升。投洽會的發展歷程，就是中國持續擴大對外開放的生動寫照。新時代新征程上，開創中國式現代化建設新局面，必須堅持對外開放基本國策，堅持以改革促開放、以開放促改革，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。



何立峰指出，中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出重大戰略部署。中國推動高質量發展、加快發展新質生產力，深入實施創新驅動發展戰略、支持全面創新，推進高水平對外開放，將為外資企業創造更廣闊的市場空間、營造更好的營商環境。希望外資企業當好參與中國高質量發展的實踐者、深化中國和世界各國友好合作的推動者、向世界宣介真實的改革開放中國的促進者，在參與中國式現代化的宏偉事業中尋找更多商機、實現自身更好發展。



7日，何立峰會見了前來參會的阿聯酋聯邦最高委員會成員、哈伊馬角酋長薩歐德，柬埔寨副首相兼發展理事會第一副主席孫占托，以及跨國公司、商協會代表。