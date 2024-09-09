高文院士：需高效利用開源和閉源模型

面對人工智能帶來的倫理問題，中國工程院院士高文表示，要加強技術研究和制度設計。（圖源：澎湃新聞） 中評社北京9月9日電／據澎湃新聞報導，9月8日，在2024浦江創新論壇的科技倫理論壇上，中國工程院院士、國家科技倫理委員會委員、人工智能倫理分委員會主任、鵬城實驗室主任高文表示，國內百“模”大戰也消耗了大量資源，“整個社會用電裡，大概1%～3%的耗電用在計算方面。”他建議加強國產算力和國產生成式大模型構建，把開源和閉源模型高效利用起來。



從完整概念提出至今，人工智能的發展歷史衹有68年。高文表示，這68年裡，人工智能經歷了三個階段：第一階段是基於邏輯推理的人工智能，大約經歷了20年；第二階段是基於規則的專家系統階段，這些規則由人類一條條羅列出來，也由神經網絡訓練而來，這個階段持續了大約30年。



從2006年至今是人工智能發展的第三階段，也就是基於深度神經網絡的階段。這一階段實際上又經歷了兩次浪潮，其中第一次浪潮是可用神經網絡對圖像分類的判別式人工智能，第二次浪潮則是從2017年起步的生成式人工智能。



生成式人工智能會帶來深度偽造、詐騙、抄襲、歧視、侵犯隱私和數據安全、“勞動降級”等社會問題。高文表示，判別式人工智能和生成式人工智能如火如荼，但對當前的勞動力市場影響不大，下一輪熱潮很可能是具身智能、人形機器人等，真正對勞動力市場產生大規模影響的，也是這一輪。“如果機器人被大量使用，怎樣使作為勞動力的人仍有工作，是我們必須要面臨的問題。”



高文表示，要從倫理上監管人工智能帶來的社會問題。當前的人工智能倫理面臨兩個派別，一派認為要堅決控制風險，另一派認為現在的人工智能尚未發展到需要立刻踩刹車的階段，現在只需設計好刹車，但不需要踩刹車。

