胡德：大數據驅動的健康將革新醫療範式

《科學驅動的全面健康時代》。主辦方供圖。（圖源：澎湃新聞） 中評社北京9月9日電／據澎湃新聞報導，“醫療健康的發展已經來到一個臨界點。在過去以疾病為中心的醫療模式之下，我們針對疾病的症狀進行治療，這種模式存在巨大局限性。實際上，疾病很早就已經出現了。現在我們有機會在疾病發病前就把它檢測出來，在它還沒有造成人體的損傷時就把它解決掉。我們現在有能力改變現有的醫學模式，轉換成新的範式。如今我們可以獲得豐富的資源，利用大規模人群隊列的數據來提供令人信服的證據，持續推進醫療保健的改革。”



2024年9月7日，由中華人民共和國科學技術部和上海市人民政府共同主辦的2024年浦江創新論壇（第十七屆）在張江科學會堂舉行，美國國家科學院、美國國家工程院、美國國家醫學院、美國藝術與科學院四院院士及中國科學院外籍院士勒羅伊·胡德（Leroy Hood，曾用中文譯名萊諾·伊·胡德）在會議期間接受媒體採訪時表達了上述觀點。



在當日舉行的“國際人類表型組：表型組與精準醫學”專題論壇上，國際人類表型組計劃系列叢書《科學驅動的全面健康時代》首次發布。該書的作者是胡德和美國系統生物學研究所教授、Thorne HealthTech公司首席科學官內森·普賴斯（Nathan Price）。



胡德是自動DNA測序技術的領軍人物之一。1986年，他發明了世界上第一台DNA自動測序儀，這個機器使人類基因組測序成為了可能，從而催生了基因時代。他還開發了一系列突破性科學儀器，包括第一台氣相蛋白質測序儀（1982年）、DNA合成儀（1983年）、肽合成儀（1984年）等。20世紀80年代，因為在免疫多樣性方面的研究，他獲得了被稱為“諾獎風向標”的拉斯克基礎醫學研究獎。他也是人類基因組計劃的關鍵人物之一，他認為，表型組研究能帶來大數據驅動的健康，最終實現早期預防、個性化治療的目標。

