中共代表團訪問葡萄牙

中評社北京9月9日電／據新華社報導，9月4日至8日，湖北省委常委、宣傳部部長琚朝輝率中共代表團訪問葡萄牙並出席葡萄牙共產黨《前進報》節，會見葡共總書記雷蒙多、社民黨國際書記費雷拉、社會黨議會黨團副主席雷貝洛、波爾圖市市長莫雷拉，深入宣介中共二十屆三中全會精神。葡方表示，高度重視同中國共產黨的友好交往，願積極推動葡中關係取得更大發展。