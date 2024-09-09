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中共代表團訪問葡萄牙
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2024-09-09 12:30:47
中評社北京9月9日電／據新華社報導，9月4日至8日，湖北省委常委、宣傳部部長琚朝輝率中共代表團訪問葡萄牙並出席葡萄牙共產黨《前進報》節，會見葡共總書記雷蒙多、社民黨國際書記費雷拉、社會黨議會黨團副主席雷貝洛、波爾圖市市長莫雷拉，深入宣介中共二十屆三中全會精神。葡方表示，高度重視同中國共產黨的友好交往，願積極推動葡中關係取得更大發展。
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