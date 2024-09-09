習近平主席的關懷激勵中非青春“同路人”

3月22日，在肯尼亞首都內羅畢，人們參觀中非共建“一帶一路”務實合作圖片展。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，“面向未來，我提議，將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體！”9月5日，習近平主席在中非合作論壇北京峰會開幕式上的主旨講話中鄭重宣布。



北京交通大學的肯尼亞留學生阿布裡裡激動地告訴記者，習近平主席講話中提出的中非攜手推進現代化十大夥伴行動，讓他看到了中非命運與共的美好願景，也看到了中非青年充滿機遇的未來。



“習近平主席給予年輕人的關心和關愛，對中非攜手邁向現代化有重要意義。”阿布裡裡說，“因為我們就是未來。”



在2018年中非合作論壇北京峰會開幕式上，習近平主席親切寄語：“我相信，只要中非友好的接力棒能夠在青年一代手中不斷相傳，中非命運共同體就一定會更具生機活力。”



青年是中非關係的希望所在。近年來，中非合作許多重要舉措都著眼青年、培養青年、扶助青年。一封封復信向非洲青年傳遞著溫暖寄語，習近平主席的重視和關懷，激勵著青年群體為傳承中非友好、攜手構建高水平中非命運共同體貢獻青春力量。



對未來充滿憧憬



阿布裡裡是中非合作的參與者，也是受益者。



今年1月，習近平主席復信赴華學習鐵路運營管理知識的北京交通大學肯尼亞留學生及校友代表，鼓勵他們“繼續為中肯和中非友好事業發光發熱”。阿布裡裡就是寫信的一員。

