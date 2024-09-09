台北故宮博物院：清代文獻中的公主身影特展

9月8日，觀眾在觀看文獻古籍特展“公主駕到！清代文獻中的公主身影”。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，“歷史上有許多‘無聲之聲’，他們少見於文獻記載，卻一樣擁有獨特的人生故事。”台北故宮博物院助理研究員蘇峯楠8日在一場活動中表示，在古代以男性為中心的傳統社會裡，清代公主就是這樣一群相對“無聲”的群體。



清代公主如何立足歷史？她們留下哪些足跡？她們又有哪些人生難題？台北故宮博物院7日推出文獻古籍特展“公主駕到！清代文獻中的公主身影”，介紹清代公主的身份制度、人際關係以及在政治中的位置與意義，展覽將持續至12月1日。蘇峯楠作為策展人，試圖從女性歷史視角出發，梳理清代檔案文獻，還原清代公主們的一生。



特展通過“皇帝的女兒”“家當大開箱”“聯姻任務”“說再見太匆匆”“回望公主”等單元，呈現清代公主的生命歷程，引來大批市民遊客參觀。



“年輕時只覺得清代公主們瀟灑自在，今天卻看到了更立體的公主形象，多了一份感慨。”展覽結尾處展有一本瓊瑤小說《還珠格格》，勾起了台北市民林小姐的回憶，“清代公主在台灣的戲曲和影視劇中經常出現，我們都很有親切感。”



蘇峯楠在策展過程中與台灣多所學校合作，征集台灣年輕一代對公主的記憶和看法，並規劃成“公主快問快答”“我們所畫的公主”等展示內容。他表示，本次展覽內容相當精彩，希望借此探索更多元的歷史圖像，並提供大眾對當代生活及社會議題的思考。