台青觀貴州：探索天眼奧秘，感受西南巨變

9月7日，台灣青年在貴州省黔南布依族苗族自治州參觀平塘國際天文體驗館。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，地處雲貴高原的貴州以其獨特的自然風光與日新月異的科技發展，正吸引著越來越多的台灣青年前來探尋。近日，由貴州省台辦舉辦的“兩岸媒體感知多彩貴州——幸福黔南民族風”活動在貴陽市圓滿落幕。



海峽兩岸三十餘名記者以及特邀台灣青年自媒體人，來到貴州省黔南布依族苗族自治州，展開了一場別開生面的科技體驗之旅。其中，位於黔南州平塘縣的“中國天眼”、平塘國際天文體驗館及橋旅融合等亮點，更是讓台青們贊不絕口。



“站在觀景台上，向下望去，‘中國天眼’就伫立在群山之間，這次有機會親眼見證，真的太震撼人心了，我仿佛能聽到來自百億光年外的聲音。”台灣青年江珮瑄感嘆。



作為世界最大的單口徑球面射電望遠鏡，“中國天眼”不僅是中國科技的一張亮麗名片，更是無數天文愛好者心中的聖地。



“引人入勝的科普方式，讓我們仿佛置身於浩瀚的宇宙之中，與國之重器進行了一場親密的互動，也深刻感受到了中國科技的無限魅力。”21歲的台灣青年彭友說，“這是一場‘新老交替’的觀察之旅，讓我深刻瞭解到‘老貴州’的歷史和‘新貴州’的巨大變化，也讓我們看到時代不斷進步，貴州也在不斷進步。”



被譽為“世界橋梁博物館”的貴州，近年來在橋梁建設方面取得的巨大成就也成為了台青們熱議的話題。來到被譽為“天空之橋”的平塘大橋，台青們俯瞰峽穀的壯麗景色，紛紛感嘆貴州橋梁工程的偉大與精妙。



“貴州是‘後發先至’，世界前一百座高橋，近半數都在貴州。如今在橋旅融合的推動下，打卡世界級大橋也成為貴州文旅新熱點。這裡的橋梁發展史就是貴州的奮鬥史，西南偏僻的山區如今高橋飛架、無數高速公路與高鐵連點成片，舊貌換新顔，我們期待未來兩岸融合發展，帶給我們更多機遇。”台灣媒體人彭基原說。

