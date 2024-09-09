英偉達股價暴跌　一周蒸發逾4000億美元

中評社香港9月9日電／美國芯片巨頭英偉達（NVIDIA）8月底公布的財報引發市場負面反應，隨後公司股價動能顯著走弱，截至9月6日股價累計跌幅接近20%。據央視財經報導，有分析指出，英偉達股價顯著回調凸顯了市場對其未來前景不確定性的擔憂，不僅拖累美股股市大盤走弱，還給全球芯片市場和美國經濟蒙上一層陰影。



大公報報導，英偉達9月5日提交給美國證券交易委員會的數據顯示，公司一位高管在6月13日至9月5日之間出售了將近530萬股英偉達的普通股，價值約6.3億美元。英偉達股價6日下跌超4%，並創下兩年來最糟糕的單周表現，股價本周跌幅超過13.8%，公司市值僅在一周之內就縮水4060億美元。



報導稱，英偉達自進入人工智能芯片市場以來，其股價大幅飆升，市值在今年曾突破3萬億美元。然而隨著美國經濟和整體科技行業的大環境發生變化，投資者開始對英偉達的高估值產生質疑。部分投資者認為，英偉達的增長前景和市值是否合理值得商榷。新產品Blackwell的延遲發布和面臨的毛利率壓力等因素都對公司的短期業績產生負面影響。



此外，英偉達在人工智能和加速計算市場面臨的競爭日益激烈，不僅要應對大型上市公司的競爭，還要面對內部雲項目等挑戰。分析人士認為，英偉達的股價下跌是市場對科技股泡沫擔憂的直接反映，也預示著未來科技行業可能面臨更大的壓力。