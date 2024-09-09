美衰退機會率　摩通上調至35%

美聯儲能否達到降通脹目標，摩通表示懷疑。 中評社香港9月9日電／繼高盛之後，摩根大通上調美國經濟今年底衰退機會率預測，由上月估計的25%上修至35%，並相信美國勞工市場需求疲弱可能超出市場預期之外，而目前亦出現了初期裁員潮的跡象。同時，該行行政總裁戴蒙懷疑，聯儲局能否有能力將通脹降至2%目標。



大公報報導，摩通同時相信，美國通脹壓力減少將促使聯儲局在9月和11月各減息半厘，亦相信聯儲局和其他央行長時期維持高利率的機會衹有30%，遠低於兩個月前估計的50%。另外，摩通維持美國明年次季衰退的機會率在45%。摩根大通是繼高盛後，另一家調高美國經濟衰退機會率的大行，高盛早前已把美明年衰退的機會率上調至25%。摩通亦相信，美國和全球經濟一旦衰退，便幾乎可以肯定全球央行會即時而且大幅地放寬貨幣政策。



戴蒙在接受外電訪問時表示，他懷疑通脹率能否會落至聯儲局2%目標，原因是目前正面對著赤字預算，和全球再度軍事化威脅的危機。戴蒙又表示，目前美國經濟的不確定性正增加，包括地緣政治和量化緊縮等政策的影響。他預期聯儲局快將減息，但對減息的預期卻不如其他人般大。



事實上，戴蒙在過去逾一年一直警告，通脹可能較投資者預期更難對付，他亦在4月份給股東信中表示，摩通預期利率將處於2至8厘甚至更高水平，該行已準備好。戴蒙曾在上月表示，美國仍有不少通脹壓力存在。