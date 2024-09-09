中評社北京9月9日電／網評：以竹代塑撬動大市場



來源：經濟日報 作者：穀亞晴



一段時間以來，安徽、四川等地出台實施方案，推動“以竹代塑”發展。竹子作為速生、可降解的生物質材料，是塑料的重要替代品，作為一個新興產業，“以竹代塑”當前頻頻受到關注。



我國是竹類植物的起源地和世界上竹資源最豐富的國家，竹類植物占世界竹子種類的52%，竹類資源、面積、蓄積量均居世界第一位。“以竹代塑”兼顧生態效益和經濟效益，不僅為治理塑料污染提供了新思路，也為竹資源富足地區農民脫貧致富和鄉村全面振興帶來新契機。2023年10月份，國家發展改革委等部門印發的《加快“以竹代塑”發展三年行動計劃》指出，到2025年，“以竹代塑”產業體系初步建立；與2022年相比，“以竹代塑”主要產品綜合附加值提高20%以上，竹材綜合利用率提高20個百分點。



竹子一頭連著老百姓，一頭連著市場，發展“以竹代塑”對生態和經濟均有重要意義。當前，鄉村竹材加工產業鏈短，竹產區初加工能力不足，精深加工企業少，同質化競爭嚴重，竹資源利用模式單一，主要是竹制日用品製作，竹林生態旅遊大多尚處於起步階段。同時，竹林經營組織化程度低，多以小微企業、手工作坊為主，大多分散在鄉鎮、農村，缺乏龍頭企業帶動，產業集聚效應不足。未來，推動“以竹代塑”還需以竹為媒，促進竹產業高質量發展。



推動竹產區拓展上中下游產業鏈。鼓勵竹產區因地制宜拓展“原料—加工—產品—營銷”上中下游產業鏈，引導企業提高竹製品生產能力，發展生態旅遊、森林碳匯、森林康養和自然教育等綠色富民產業。積極宣傳竹製品的環保性和實用性，擴大工業製造和建材領域“以竹代塑”場景應用，提高公眾對竹製品的認知度和接受度，推動“以竹代塑”產品廣泛應用。



推動竹林經營向組織化、規模化發展。推進竹林有序流轉，培育專業大戶、家庭林場、合作經濟組織、公司制企業等新型規模經營主體，引導竹農以承包經營竹林資產入股的方式，組建股份制合作組織，鼓勵通過竹林流轉、托管、合作社、股份合作等形式實現規模經營。支持新型規模經營主體組建專業化隊伍，建立竹產業發展聯盟，整合竹產業鏈上游資源，形成合力，帶動鄉村發展、農民致富。

