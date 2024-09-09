中移動中期多賺5%　派息2.6元

楊杰（左三）表示，中移動派息率將提升至七成以上。 中評社香港9月9日電／﻿中移動（00941）早前公布，上半年業績勝預期，股東應佔溢利錄得802億元（人民幣，下同），按年增長5.3%，中期股息每股2.6港元。



大公報報導，董事長楊傑表示，中移動自1997年上市以來，累計派息規模接近1.3萬億元，重申派息率將提升至70%以上。



集團上半年資本開支640億元，楊傑表示，經歷5G投資高峰後，集團的資本開支由去年開始下跌，目前仍按年初指引全年資本開支不多於1730億元，佔收入比重20%以下。



移動雲收入504億增19%



國家工信部日前發布通訊行業管理優化意見，要求進一步試點擴大增值電訊業務開放。楊傑認為，將促進行業在競爭中進步，推動整個增值業務發展。



較早前，中移動發布AI大模型“九天”，支持語言、視覺、結構化數據、多模態等。楊傑表示，集團十年前已發展AI，設有2000人的核心團隊。他提到，“九天”定位服務於企業客戶，目前已有17個自研九天行業大模型，布局40個細分領域行業大模型。



另外，集團上半年來自移動雲收入貢獻504億元，按年升19.3%。集團副總經理孫迎新表示，雲業務已由追求規模增長，轉向價值增長，更注重效率和能力提升。他指出，隨著AI發展趨勢，移動雲仍然是集團的第二增長曲線。