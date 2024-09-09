富權：柯文哲的十年“興勃亡忽週期律”

中評社香港9月9日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：柯文哲的十年“興勃亡忽週期律”。以下為文章內容。



對於柯文哲來說，九月五日這一天，是一個值得深刻銘記的特殊日子。二零一四年的九月五日的上午十時半，柯文哲在妻子陳佩琪和媽媽陪伴下，以無黨籍身份登記參選台北市長，從這一刻開始正式踏入政壇，此後風光了十年。



而在整整十年後的二零一四年的九月五日這一天，柯文哲卻因為涉嫌市長任內的“京華城弊案”被台北地方法院裁定羈押禁見，被戴上銬鐐送進土城看守所羈押。



正是十年一個輪迴，似是呼應了黃炎培先生提出的“其興也勃焉，其亡也忽焉”。正是“眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。”



其實，在十年前，柯文哲還只是一名外科醫生兼教授，在政治領域完全是一名“素人”。但為何在後來會成為在政治領域叱吒風雲、呼風喚雨，甚至發揮了“綁架”藍綠兩大黨作用的政壇“大咖”？



主推力是民進黨。當時，柯文哲在“太陽花學運”的啟發下，決定參加台北市長選舉。而在當時，中國國民黨的馬英九、郝龍斌兩位前後市長已經雄霸了十六年台北市政府，民進黨有意將之“奪回來”，以報陳水扁的“一箭之仇”。



實際上，在一九九四年台北市長開始實行民選產生後，代表民進黨出選的陳水扁在國民黨黃大洲與新黨趙少康“鷸蚌相爭”下，“漁翁得利”地僥倖當選。此後四年，陳水扁確實是很用心地經營台北市，民情滿意度很高。



但在一九九八年爭取連任時，遭到由國民黨提名的馬英九的挑戰。當時國民黨是同仇敵愾，戰力爆發。再加上雖然新黨也提名了王建煊參選，但在最後關頭，王建煊吸取四年前的教訓，公開提出“市長票投馬英九，市議員票投新黨候選人”，使得泛藍選票能夠集中流向馬英九，粉粹了陳水扁的連任之夢。



這對民進黨來說，是不可承受之痛。因為按照“普世規律”，倘現任者的民情滿意度超過一半，就必然能夠成功獲得連任。而當時陳水扁的民情滿意度高達百分之七十以上。更令民進黨難堪的是，此後民進黨即使是派出“四大天王”之一的謝長廷參選，也鎩羽而歸。而且更讓國民黨連續十六年執掌台北市政府。



因此，當在二零一四年台北市長選舉，國民黨提名連勝文時，民進黨就挾著“太陽花學運”餘勢，要堅決狙擊被其視為“富三代”的連勝文，並不讓國民黨繼續執掌台北市政府。



但是，民進黨經過黨內初選而“脫穎而出”的姚文智，是“扶不起的阿鬥”，民調排在第三。於是民進黨主席蘇貞昌就改變戰略，決定不提名包括姚文智在內的任何候選人，改為“禮讓”並支持柯文哲參選。結果，曾經在“太陽花學運”期間的演說中表達關懷及支持學生的柯文哲，以百分之五十七點一六的高得票率當選。民進黨達成了阻擋國民黨及其提名的連勝文之戰略目標。

