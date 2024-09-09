台灣教師在福建為祖國培養修飛機的大國工匠

中評社北京9月9日電／據新華社報導，“用鋼絲逆時針給每一個鉚釘打保險，就是為生命打上保險，絲毫馬虎不得。”福州職業技術學院飛機機電設備維修專業的台灣教授李錦雄在課上反復叮囑學生，修飛機，安全責任重於山。



來大陸教書，是李錦雄6年前做的一個重要決定。2018年，在台灣從事職業技術教育的李錦雄在同行推薦下，聽聞大陸職業教育發展有著廣闊空間，觸動了他一直想來大陸看看的內心。經過應聘，他成功入職福州職業技術學院。



“我在台灣航空技術領域當過教練，也曾在高校從事教學教務工作，希望投身大陸職業教育做個有用的人。”李錦雄說。51歲的他，開啟了教育事業的“第二春”。



彼時，福州的高等職業院校中還未開設飛機維修相關專業。李錦雄接到一個重要任務，協助學校創建飛機機電設備維修專業。面對這一“老本行”，如何將職業技能融入大陸的教育體系，從無到有籌建一個專業，是個巨大的挑戰。



李錦雄滿懷幹事熱情投入工作中，走訪了長沙、廣州等地航空院校，學習借鑒其課程體系，並與廈門、福州等地的航空公司對接人才培養方案，物色行業領域的教師人選……



“備受鼓舞的是，學校給予我們很大的支持，從經費到場地，尤其是建設一個實訓基地，這對學生職業技能學習至關重要。”涵蓋飛機維修各個環節的器材設備李錦雄都如數家珍，起落架、航空發動機、航電模擬系統等，都是他一點一滴操辦起來。



2019年9月，這個新興專業迎來第一屆70名學生。後來遇到疫情，為了剛起步的專業發展，推進實訓室建設，李錦雄主動打報告提前從台灣回校，把家人也帶來大陸，一直堅守在崗位上。“這個專業就像自己的孩子，看著它成長，所有付出都值得。”他說。



隨學科配置不斷完善，李錦雄擔任專業帶頭人，從業內吸納5位專職老師加入教學團隊，招生從一個班擴展到兩個班，如今三個年級總學生數約300人。



實訓課上，李錦雄都會親自上陣，手把手地向學生示範每一個維修細節。“李老師很耐心，對專業一絲不苟，在飛機發動機拆裝與維修課程中，他要求我們必須做到對數值三核對，對工具三清點。”2021級學生李東晟說，到企業實習後發現，扎實的專業訓練很受用。

