富權：柯文哲受難，國民黨左右為難

中評社香港9月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：柯文哲受難，國民黨左右為難。以下為文章內容。



民眾黨為抗議民進黨當局對其黨主席柯文哲的“司法迫害”，於昨晚在“立法院”的一段濟南路舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動。據主辦者公佈，現場有一萬人參加，線上有一萬九千萬人同步收看，而在長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢直播上，則有逾八萬人同步收看直播。



可能是民眾黨於八月三十日為因應檢廉因“京華城案”搜索柯文哲住處、辦公室與民眾黨中央黨部，民眾黨召開臨時中央委員會，決議成立的“中央緊急應變小組”，是由民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌擔任召集人之故，這次集會也“習慣成自然”地選擇在“立法院”側門舉行。



當然，也有著某種要與“青鳥”爭奪年青人的用意。因為就在不久前，當民眾黨黨團與國民黨黨團聯手推動“國會改革五法”法案時，由民進黨暗中慫恿支持的親綠年青人以“青鳥”之名，在同一地點集會抗議，其中也含有要與民眾黨的重要群眾基礎，也是由年青人組成的“小草”“別苗頭”之意。現在，在“太陽花學運”中竄起的黃國昌，當然要“對著幹”，並要籍此把因柯文哲陷入系列弊案而流失的“小草”拉回來，阻止其流向“青鳥”。



但既然是抗議“司法迫害”，就不應該“對牛彈琴”，而是“有的放矢”，不要在自己的“政治舞台”前實行“變相拆台”。實際上，“迫害”柯文哲的並非是“立法院”，而是是檢廉和法院。前者屬“法務部”節制，是屬於司法行政機關；後者是屬於司法機關。如果在法院門前集會恐有“干預司法獨立”之虞的話，那就應當在“法務部”或其屬下的“檢察署”、“廉政署”。



或許，民眾黨選擇在“立法院”側門舉行集會，也有著利用國民黨盼望繼續在“立法院”實行“白藍合作”的強烈意願，希望國民黨的“立委”也踴躍參與，在集會中呈現“白藍立委並肩戰鬥”的情景。因此，在宣布舉行這個集會的記者會上，民眾黨“立委”張啟楷公開“點名”國民黨“立委”謝龍介、徐巧芯、羅智強、王鴻薇等人支持。



但似乎這個設想落空了。作為這些被“點名”的國民黨“立委”都以有其他行程為由沒有到場，衹有徐巧芯發出了一篇支持聲明由主辦方代唸。而在柯文哲因圖利罪遭羈押後，王鴻薇曾經多次在受訪時表示，儘管柯文哲身陷司法案件，但這並不會影響在野黨的合作，藍白在“立法院”仍將攜手合作，以發揮監督力量。



有綠營從政人士認為，當民眾黨想要營造朝野對抗，要拉攏同為在野黨的國民黨，一起聲援柯文哲時，國民黨似乎不願意呈現出“藍白一起挺貪腐”的現象。另外，這也顯示出民眾黨在作業這些事情的時候，實在是粗心大意、太過兒戲，沒有跟人家確認會不會出席，記者會就把名字放出去，那到時候沒有去，搞不好民眾黨的支持者還以為這些國民黨“立委”在“放鴿子”。

