中評社北京9月9日電／網評：點亮科學夢想 激發探索勇氣



來源：光明日報 作者：劉釩



近日，中國青少年科技教育工作者協會所屬專委會向社會發布“星辰啟航”青少年航空航天科技課程，為中小學提供可在課內外實操的科技教學課程體系。該套課程立足科學、技術、工程、藝術和數學等多個學科領域的深度融合，獨創“以玩導入、以做促思、以比激創、以寫成家”課程設計理念，在玩和做的過程中培養學生的探究實踐能力和創新思維，致力於提升青少年對航空航天科技的興趣和素養。



在全球科技革命和產業變革加速發展的今天，加強青少年科學教育，能夠在更早階段培養青少年的科學素養和創新意識，為我國在全球科技和人才競爭中贏得優勢提供有力支撐。教育部近年來依托中小學科技教育實驗基地，助力青少年科學課程在全國範圍內推廣，為青少年科學教育注入了新的活力。新征程推進強國建設、民族復興歸根結底依賴於高素質人才的不斷供給，基礎教育作為創新型人才培養的起點至關重要。探索和推廣青少年科學教育課程體系，是推動基礎教育改革和創新的重要舉措。



從基礎教育階段開始培養青少年的科學素養和創新意識，這一點非常重要。伴隨科技的發展，社會對人才的要求越來越聚焦於創造性解決問題的綜合能力。突破傳統基礎教育模式過於偏重知識傳授與灌輸的局限，才能為創新型人才的成長提供更廣闊的空間。青少年科學教育課程所秉持的課程設計理念，正是基礎教育從“教知識”向“育能力”轉型的生動體現。通過在中小學階段引入跨學科實踐活動、項目式學習和創造性競賽，青少年能夠在動手操作中激發科學興趣和創造潛力，在解決實際問題中培養批判性思維和獨立思考習慣，為他們將來從事科技活動打下更加堅實的基礎。在這種教學模式與科學氛圍中成長起來的青少年，更有希望成為引領未來發展的高素質人才和推動科技進步的中堅力量。