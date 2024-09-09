川港合作兒童劇《拿虎少年》在蓉首演

9月7日，演員在表演兒童劇《拿虎少年》。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，9月7日，由四川人民藝術劇院和香港藝術發展局合作的兒童劇《拿虎少年》在成都城市音樂廳首演。該劇將傳統川劇與現代題材結合，創新採用肢體劇的形式，用生動的形體表演激發兒童觀眾的想象力。