倡政府拆牆鬆綁　提升施政效能

民建聯議員早前向行政長官李家超提交2024施政報告建議。（來源：大公網） 中評社香港9月9日電／據大公報報導，行政長官李家超將於10月份發表新一份施政報告，近日為此展開廣泛咨詢。本港最大政黨民建聯早前向特首提交主題為“發揮優勢 開拓機遇”的《2024年施政報告期望》，涉及7大範疇近200項建議，當中包括推動新質生產力、發展多元產業、完善勞工制度、改善民生等。



民建聯主席陳克勤接受《大公報》訪問時強調，香港必須深刻領會中共二十屆三中全會的改革精神，積極主動“識變、應變、求變”，在世界大變局中開拓機遇，推動全面深化改革，提升治理效能，實現香港由治及興的歷史跨越。



陳克勤指出，二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》為香港指明了前進方向。習近平主席在會上強調的全面深化改革的重要性，對香港來說，意味著必須將制度優勢轉化為治理效能，以達到國家治理體系和治理能力現代化的目標。他認為，當前香港已經完成了選舉制度、地區治理體系、維護國家安全制度等一系列重大治理機制的完善，以愛國愛港者為絕對主體的治理體系完成構建，這為香港進一步提升治理效能，更好地實現良政善治奠定了堅實基礎，有利推動香港在新的歷史起點上實現更大發展。



改善行政程序 降低成本



面對日益複雜的社會治理需求和經濟發展挑戰，陳克勤提出，必須提升特區政府行政效率與效能，而優化、簡化和改革現行法律、法規、程序、慣例和機構，是政府拆牆鬆綁、提升政策制定和執行速度與效率的關鍵。“提升政府的行政效能不僅是節省公共資源的重要途徑，更是提升香港整體競爭力的必要手段。”



陳克勤說，未來十年香港將迎來大量的工程建設。他分析目前政府行政程序中存在的問題指出，例如在土地發展項目中，不同決策局和部門的多重審批流程不僅耗時而且成本高昂，這對於香港發展新產業、構建多元產業結構造成了不利影響。又如在北部都會區的創新園區，行政審批程序的效率不足可能導致企業發展進度受阻，從而錯失發展轉型的黃金機遇。“政府必須改善行政程序，以節約開支、降低成本，並確保政策落地的速度和效果。”

