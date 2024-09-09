山東構建保護齊長城“千里防線”

齊長城保護員孫啟彬使用巡護軟件拍照上傳巡查情況。（受訪者供圖） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，每天早上五六點，梁耐德就出門，沿著齊長城兩側巡查一遍。陡峭山路上，他步履穩健，仔細檢查著齊長城周邊的情況。“不管風霜雨雪、酷暑嚴冬，巡護齊長城的路我都會堅持走下去。”



梁耐德是山東濰坊諸城市皇華鎮的齊長城保護員。“齊長城建在地勢險要的山脊上，周邊山勢巍峨，路不好走，走一遍至少得一個小時。”梁耐德說，保護員的工作內容重復枯燥，有時候方圓幾裡連個說話的人都沒有，但他樂此不疲。



在“守望”齊長城的這些年間，梁耐德也成了齊長城的“活地圖”。巡查之餘，他研究齊長城特色建造工藝，收集口口相傳的民間傳說，協助創作了《它從春秋戰國來》一書，推動齊長城融入當地民眾的日常生活。



和梁耐德相似的保護員，在當地還有不少。為了守護好齊長城，皇華鎮專門組建了一支有11名保護員的齊長城保護隊伍。保護員隊伍中，既有沿線的村民，也有一些基層文物工作者，他們對齊長城沿線開展巡查，及時匯總相關線索向文旅部門上報。



“長城之陽，魯也。長城之陰，齊也。”《管子》中所述之“長城”，即山東境內泰沂山脈的齊長城，它比秦長城的修築歷史還要早，始建於春秋時期，完成於戰國時期，迄今已有2600多年歷史，是我國長城的重要組成部分。近年來，山東出台《山東省齊長城保護條例》，從人防、技防等多方面入手，構建起齊長城保護的“千里防線”。



山東淄博市博山區域城鎮的齊長城保護員孫啟彬，最近有了新工具。他在巡查過程中，如果發現問題，可通過手機上的巡護軟件實時上報。“將圖片發送到平台，平台第一時間就能接收到，並且及時處置。”孫啟彬說。



孫啟彬使用的軟件，是2022年淄博文物保護部門開發的齊長城智慧巡護系統。通過這個系統，相關部門可實現對淄博全市39段110.84公里齊長城的數字化管理。

