﻿醫管局AI調控冷氣節能　沼氣太陽能供電

源栢樑表示，為建設可持續綠色醫療，醫管局近年持續採用多項節能減排措施。（來源：大公網） 中評社香港9月9日電／據大公報報導，為節能減排，醫院管理局持續引入多項智慧科技，包括在多間醫院運用AI智能預測，自動調控中央冷氣系統；在那打素醫院引入“電熱聯供系統”，燃燒沼氣為院內供電等，現時整體能耗較2015年減少7%。醫管局正考慮在更多醫院範圍安裝太陽能板發電、在新建醫院採用更具能源效益的水冷式制冷機，以及在北區醫院新增“冷熱電三聯供系統”，目標是在2035年達到節能15%至30%。



醫管局總項目經理（工程）源栢樑表示，一般醫院有一半能耗用於空調通風，25%用於消毒或煮食的熱水蒸氣及冷凍櫃，其餘則用於電燈、醫療設備、升降機等。為建設可持續綠色醫療，醫管局近年持續採用多項節能減排措施，包括太陽能發電系統、LED智能照明及燈控、高效變頻冷機組配以AI智能調控，以及電熱聯供系統等。



目標2035年節能15%至30%



源栢樑表示，現時醫院內普遍溫度在25.5度左右，醫管局引入的AI全自動人工智慧系統，能控制空調制冷機組，透過人工智慧系統的預測能力，預測一小時內的電力消耗和冷卻需求，並利用即時空調機組控制的最佳化模型，優選最佳操作設置，保持適合醫院環境的舒適度。目前該技術已在醫管局總部及兩間醫院運用，未來考慮逐步擴至所有轄下醫院。



雅麗氏何妙齡那打素醫院是本港首間公立醫院使用“電熱聯供系統”，自2016年落成後，主要由東北堆填區通過管道供應沼氣，利用沼氣燃燒後推動發電機，為院內兩部冷氣機組供電，燃燒產生的餘熱亦可為醫院提供蒸氣及熱水。電熱聯供系統大大提高能源效益，能源損耗量由以往燃燒天然氣的60%減至現時20%。源栢樑強調，現時沼氣用量充足，用量可延續使用至超過系統使命周期。



源栢樑表示，醫管局2016年簽訂《4T約章》，目標是去年3月底時，比2015年節能5%，而實際去年3月底已超額完成，累計節能6.1%；到今年3月底已累計節能7%。源栢樑表示，醫管局目標是2035年時達到節能15%至30%。