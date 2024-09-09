“第十八屆世界傑出華人獎”頒獎禮舉行

由世界華商投資基金會主辦的“第十八屆世界傑出華人獎”頒獎典禮今日（8日）於香港會展中心舉行。（來源：大公報） 中評社香港9月9日電／據大公報報導，由世界華商投資基金會主辦的“第十八屆世界傑出華人獎”頒獎典禮昨日（8日）於香港會展中心舉行，以表揚得獎者對各地華人社會及國家的貢獻。得獎者包括著名導演張藝謀、張國立，著名電影及電視演員甄子丹、惠英紅等眾多知名人士。香港著名水墨藝術家林天行則榮獲“第八屆世界傑出藝術家大獎”。



主禮嘉賓、世界華人協會永遠榮譽會長楊受成表示，今年的獲獎者包括多位在演藝、商業、學術等領域取得卓越成就的傑出代表，他們不但是華人社會的驕傲，亦是全球華人的精神典範。他們的卓越貢獻和不懈努力，不僅推動了各自領域的發展，更在世界舞台展現了華人的智慧與風采，弘揚了中華文化的獨特魅力。



頒獎禮由世界華商投資基金會主辦，世界華人協會合辦，分別頒出“第十八屆世界傑出華人獎”、“第四屆世界傑出華人青年企業家”、“第八屆世界傑出藝術家大獎”及“世界傑青·世界傑出華人青年獎”。



蜚聲國際的中國殿堂級導演張藝謀獲頒發“世界傑出華人獎”，大會感謝張藝謀導演在視覺藝術領域的非凡成就，為帶領中國電影走向世界影壇作出傑出貢獻。另一位得獎者為福耀玻璃工業集團董事長曹德旺。他多年來熱心公益，被譽為“中國首善”及“汽車玻璃大王”。



張國立導演專程前來參與今次頒獎禮。他同時作為頒獎嘉賓，與青年企業家作現場交流，勉勵他們繼續努力。



甄子丹和惠英紅是港人所熟悉的影帝影後。國際巨星甄子丹善用其影響力成立“甄愛慈善基金”，為弱勢人士提供“及時雨”。甄子丹表示，傑出華人獎的分量和意義重大，給予他更大的動力去拍好每一部戲，做好每一件事。他說，作為社會一分子及公眾人物，未來將會繼續和不同的慈善機構合作，更會為社會做一個好的榜樣。



大會表揚了影後惠英紅，她雖然出身清貧家庭，但憑藉個人的努力及才華，成為現今華語史上最具影響力的女演員之一。紅姐對於得獎感到開心和榮幸。她分享道，這幾年著重青年栽培和慈善工作，亦有到撒瑪利亞防止自殺會做義工聽電話熱線。她特別喜歡教青少年和小朋友，不是教拳腳，而是教畫畫、分享人生道理，希望用自己的正能量教導他們。

