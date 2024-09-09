浙江：主幹道為文保讓路　再現千年古港場景

圖為溫州市文物考古研究所所長梁岩華在考古現場介紹情況。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，“你看，這是9號古碼頭，年代不晚於北宋；這是3號沉船，也是宋代的……”



近日，記者來到浙江溫州朔門古港遺址工地，這裡地處鬧市區、緊鄰甌江南岸，溫州市文物考古研究所所長梁岩華和同事們正在此進行更深入的研究。



遺址包括甕城、碼頭群、沉船、瓷器、磚石道路等多個遺產要素，實證了宋元時期海上絲綢之路的繁華，於2023年3月入選“2022年度全國十大考古新發現”。



“正是當地‘主幹道為文保讓路’的做法，讓這一珍貴的考古發現得以完好保存。”梁岩華告訴記者。



朔門古港遺址所在的望江東路是溫州老城區的主幹道，車流量大，交通繁忙。為緩解交通擁堵問題，2021年3月，溫州鹿城區啟動望江路下穿工程。施工過程中，一些石條被工人發現，經文物部門判斷，這些石條與古代碼頭、棧道有關。省市文物部門抓緊與建設單位溝通協調，經多輪協商，10月下旬，浙江省文物考古研究所和溫州市文物考古研究所開始聯合進場勘探發掘。



因靠近甌江，文物挖掘容易受每天潮汐漲落影響，施工單位在考古工地外圍打上了止水樁，許多考古工地上方還加蓋了頂棚，為考古作業創造了有利條件。



梁岩華說，溫州市文物局先後組織多次論證會、座談會，邀請國內知名專家對遺址的發現、功能、意義以及後續保護利用等問題建言獻策。

