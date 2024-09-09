港隊赴意參與世界龍舟俱樂部錦標賽

香港龍舟俱樂部參賽隊伍之一，以及國際龍舟聯合會主席Mr Claudio Schermi（後排左九）。（來源：香港政府新聞處） 中評社香港9月9日電／據香港文匯網報導，在意大利艾米利亞—羅馬涅區政府及意大利其他機構合作夥伴和企業的支持下，國際龍舟聯合會第十四屆世界龍舟俱樂部錦標賽於2024年9月3日至8日在意大利拉文納舉行。為期六天的賽事吸引來自三十個不同國家／地區超過七千名運動員和教練參賽，以及五萬名觀眾觀賞。來自香港的五個龍舟俱樂部共有二百多名運動員參加本屆錦標賽。



香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處（駐布魯塞爾經貿辦）贊助是次錦標賽，進一步加強香港在意大利體育及文化活動中的參與度，並推廣香港作為盛事之都的地位。



在9月7日（拉文納時間）於拉文納舉行的貴賓晚宴上，駐布魯塞爾經貿辦副代表李詠璇感謝香港龍舟隊在比賽中展現“香港精神”。李詠璇提到香港本土運動員在2024年巴黎奧運會上奪得兩金兩銅的歷史性佳績，以及在殘奧會中的出色表現，並指香港特區政府致力於支持香港運動員和推廣體育運動。



國際龍舟聯合會將於2024年10月在香港舉辦亞洲錦標賽，以及在2027年在香港舉辦世界錦標賽。李詠璇認為香港獲選為兩項賽事的主辦地點實至名歸，並在晚宴上邀請賓客親臨香江，“將會舉行的龍舟比賽是各位來訪香港、體驗香港獨有魅力的絕佳機會。”



未來數月，香港將舉辦多項國際體育賽事如香港單車節和維港泳、藝術及文化展覽包括首次舉辦的香港演藝博覽，以及商界會議如金融科技周和香港海運週等。李詠璇補充說：“香港的博物館、佳餚美食、自然風光、特色建築，以及各色市場、購物、景點、活動等等，定會令您驚嘆。”



駐布魯塞爾經貿辦一直贊助歐洲不同城市的龍舟比賽，當中包括比利時安特衛普和西班牙巴塞羅那等，讓歐洲各國加深對香港的認識。