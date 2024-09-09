秦始皇陵考古發現展開幕　精品文物首次亮相

月8日，在秦始皇帝陵博物院，觀眾在觀看“千古一帝的地下王國——秦始皇陵考古發現展”上展出的兵馬俑。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，今年是秦始皇兵馬俑考古發掘50周年。9月8日，“千古一帝的地下王國——秦始皇陵考古發現展”在秦始皇帝陵博物院開幕，通過230件（組）文物精品全方位、多角度呈現秦始皇陵的面貌、內涵和價值。



據秦始皇帝陵博物院陳列展覽部副主任葉曄介紹，展覽以秦始皇陵考古發掘成果為基礎，分為秦始皇帝等八個單元，展示了秦始皇陵的總體布局、禮制建築、陪葬坑、陪葬墓及出土文物等，以及這些遺址和文物所反映出來的秦代政治、經濟、軍事、藝術、社會生產、娛樂生活、精神思想等方面的豐富內涵。



“秦始皇陵外城東門遺址、陵寢建築遺址、飤官遺址以及陵西一號陪葬墓出土文物，都是首次在展覽中與觀眾見面。”葉曄說。



秦始皇陵園為瞭解秦代物質文化和精神思想提供了重要物證。1974年，秦始皇兵馬俑的發現揭開了秦始皇陵系統考古工作的新篇章。經過50年的考古調查、勘探、發掘和研究，秦始皇陵及兵馬俑坑的考古工作取得了重要收穫，瞭解了秦始皇陵園的形制、結構與布局，基本摸清了秦始皇陵區的遺存分布。