從貧困閉塞到對外開放　老區向“興”而行

2023年7月11日，遊客在貴州省遵義市播州區楓香鎮花茂村游玩。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，無論是在蒼翠綿延的山嶺間，還是在繁忙運轉的機器旁，抑或是在一張張洋溢著幸福的笑臉上，人們都能深刻感受到新時代賦予革命老區的勃勃生機與嶄新面貌。



走進貴州省遵義市播州區楓香鎮花茂村，貼滿村民們笑臉照片的“笑臉墻”映入眼簾。



“不返貧這條底線我們守住了。村裡一方面繼續實施產業覆蓋帶動，加強保障有勞動力的脫貧戶就業；另一方面用好公益性崗位等，強化政策兜底。”花茂村黨總支部書記、村委會主任彭龍芬的話擲地有聲。



曾幾何時，花茂村被喚作“荒茅田”，到處是荒蕪的田畝和土墻茅草房。



近年來，花茂村將生態旅遊與農業、文化、商業深度融合，十幾家鄉村旅遊經營戶如雨後春笋般湧現。2023年，花茂村接待遊客118萬人次，實現旅遊收入3000多萬元。



“花茂人家”古法造紙工坊負責人張勝迪，大學畢業後一直在外地打拼。當她發現家鄉變得越來越好，便通過“鳳還巢”人才引進計劃回到了家鄉，精心開發的文創產品備受遊客青睞。



黨的二十屆三中全會指出，在發展中保障和改善民生是中國式現代化的重大任務。



革命老區陝西延安地處黃土高原丘陵溝壑區，溝道密集。為了改善老區群眾的居住條件，2021年以來，延安市陸續對32條溝道進行治理。目前，這一工程的受益群體已有2.1萬戶，近6萬人。



街道沿著緩坡悠然伸展，路兩邊錯落有致地分布著淡黃色的窑洞、民居，口袋公園和小巧玲瓏的花園點綴其間……初秋時節，延安市寶塔區高家園則村，呈現出一派宜居安樂的美好圖景。

