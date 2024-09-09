北師大：以“四有”標準涵養“大國良師”

中評社北京9月9日電／據新華社報導，“熱烈慶祝第40個教師節”“強國必先強教，強教必先強師”“木鐸金聲傳教育薪火，勵教弘文譜強國新篇”……走進北京師範大學校園，樂育路、京師路上橫幅飄揚，洋溢著喜迎第40個教師節的濃厚氛圍。



2014年9月9日，習近平總書記到北京師範大學考察並發表重要講話，號召全國廣大教師要做有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心的好老師。



10年來，北師大牢記總書記囑托，承擔高等教育“龍頭”和基礎教育“基點”的雙重使命，大力培養“四有”好老師，服務鄉村振興和教育優質均衡發展，以強有力的改革創新，加快推進中國特色世界一流大學建設，以高質量發展助推教育強國建設。



牢記囑托：大力培養新時代“四有”好老師



新學期啟程，北師大校園的校訓碑前，拍照打卡的師生絡繹不絕。我國著名書畫家、教育家啟功先生的墨寶“學為人師、行為世範”，與一張張笑臉定格於手機相册，鐫刻下百廿木鐸情深。



作為我國歷史上第一所現代師範教育高等學府，北師大堅守教師教育核心使命，勵耘弘教、代代不輟。近十載歲月輪轉，“四有”好老師的殷殷囑托在這里落地生根、開花結果。



2018年教師節前夕，北師大英東學術會堂里掌聲雷動。該校資深教授顧明遠先生，獲得首屆“四有”好老師終身成就獎，並把100萬元獎金全部捐贈給北師大教育基金會。如今，年逾九旬的顧先生仍活躍於教壇，身體力行傳播教育家精神。



全面對標對表“四有”好老師標準，北師大設立“四有”好老師獎勵計劃，構建由終身成就獎、金質獎章和銀質獎章等組成的教師獎勵體系，激勵廣大教師立足崗位、長期奉獻、追求卓越。其中，終身成就獎授予長期在服務國家重大戰略需求或學校高質量發展中作出傑出貢獻，模範踐行教育家精神，道德品質高尚、立德樹人業績卓越的教職員工。

