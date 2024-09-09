馬季開鑼　丁旺財旺運氣旺

新馬季開鑼日10場賽事共吸引13.28億元投注額。 中評社香港9月9日電／相隔接近兩個月的歇暑期後，香港2024／25馬季昨日於沙田馬場開鑼。即使昨日不時下著大雨，仍然無阻市民及旅客入場觀看賽馬的熱情及樂趣，一直源源不絕有大批人入場並敲響馬會於場內特設的銅鑼，期望敲出好運。香港特區行政長官李家超主持開鑼及點睛儀式，為今季賽事揭開序幕，並為第三場的行政長官盃頒獎。



全日10場賽事共吸引13.28億元投注額，較上季開鑼日的12.23億元高出8.6%。昨日合共47，518人進入沙田及跑馬地馬場觀賽，更創下2019年以來開鑼日的最高入場人數，既旺丁又旺財。



香港文匯報報導，新馬季昨日在沙田馬場開鑼，並由李家超、馬會主席利子厚於馬匹亮相圈敲響銅鑼，標誌新馬季展開。李家超與利子厚其後又主持醒獅點睛儀式。特區政府民青局局長麥美娟、馬會行政總裁應家柏及一眾馬會董事亦為其他醒獅點睛。馬會其後以醒獅匯演為開鑼儀式添上熱鬧氣氛。



新馬季開鑼，入場人士均獲贈2024／2025馬季賽事月曆。馬會亦於沙田馬場內特設寓意好運的銅鑼陣，讓馬迷敲出好運。新一季頭場賽事於中午12時50分上演，早上11時已有不少市民與旅客到達馬場觀看比賽，不少馬迷手持報紙與同行人討論哪匹馬優勢大、勝算高，不少旅客與馬場內的馬匹雕像合照打卡。



馬會昨日亦安排了MIRROR樂隊的成員於尾場賽事後在馬匹亮相圈獻唱，早上約10時許已有大批粉絲等候偶像到場，不少人更帶同應援物品。



接近第一場賽事開始的時間，仍然在落雨，不少觀眾手持雨傘停留在跑道欄杆前，預備以良好視野觀看比賽。在開賽前數分鐘，現場突然停雨並出現太陽，於是不斷有在室內躲雨的觀眾紛紛到戶外觀賽。每場賽事開始後，觀眾們紛紛為自己下注的馬匹大聲吶喊助威；當馬匹們衝終點時，場內亦爆發一片歡呼聲。

